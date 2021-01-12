Задания по программированию в среде C#

Системное программированиеЗавершен1 заявка230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать одну из двух предоставленных заданий (word), на ваш выбор, выбирайте какой проще для вас. Указывайте цену и сроки.

3 года назад
spasatelev
Никита 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
greenmine94
Илья Агеев 
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$8
2 дня
Отлично адаптировал и реализовал нестандартную задачу под нужды. Никуда не пропадал. Профессионально, одним словом.
Отлично поставленное ТЗ, коммуникабельный заказчик. 10/10
  • Похожие заказы

  • Доработать плагин

    Нужно настроить и модифицировать модуль https://github.com/streamer45/mattermost-plugin-voice для чата https://mattermost.com/. Плагин должен работать на десктопной и мобильной версии браузера. Так же нужно добавить изменение голова при записи (изменённый голос должен звучать естественно)

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • API Binance – доработка реализованного модуля аналитики биржевых данны

    Добрый день! Ситуация следующая: реализована сложная аналитическая система на выделенном сервере по данным API Binance, которые выводятся в Google.sheets для использования пользователем.  Программист, с которым это делалось, пропал с концами. Сейчас надо реализовать доработки системы, перезапустить написанного бота. По ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно решить задачу на языке с++

    Тема:"Применение одномерных динамических массивов и битовых операции средствами структурного программирования. Задача Создать массив A типа short int и размера n, заполнить его по формуле A[i] = старшая восьмерка бит = 2*i, младшая = i. Вывести полученный массив ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Laravel

    Youngtalentsgroup.com – это SaaS – Маркетплейс компания в сфере предоставления данных о спортивных соревнованиях по различным видам спорта для разных возрастных категорий. По типу Booking.com только у нас мы помогаем организаторам соревнований найти участников. На ...

    Laravel
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Улучшение механизма связи с Kurento-Media-Server

    Постановка задачи: имеется уже написанная и рабочая система, которая использует kurento-media-server через протокол WebRTC для записи на сервере видеопотока, однако она работает не оптимальным способом Стек технология: Java, JavaScript, WebRTC, WebSocket, Kurento-Media-Server Система: Система прокторинга сдачи экзаменов ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист для установки Flussonic Media Server на Linux

    Требуется опытный специалист для установки Flussonic Media Server на операционной системе линокс и обучения наших сотрудников. Обязательно предыдущий опыт в установке и настройке подобных серверов. Желательно знание английского языка Оплата договорная

    Linux
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сервис по автоматической публикации объявлений на Авито и Юле

    Доброго времени, нужно создать сервис по подобию этого - ayicrm.ru, только добавить некоторые функции. Также нужна поддержка сервиса в рабочем состоянии (так как Авито и Юла систематически меняют данные, влияющие на работу сторонних сервисов и ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуются Java программисты

    $2000

    Международная IT корпорация [b]EPAM Systems[/b] в рамках программы [b]EPAM Anywhere[/b] проводит набор сотрудников из Украины и России для удаленной работы.[list][*]Широкий выбор вакансий для специалистов в различных IT-сферах.[*]Возможна полная и частичная занятость.[*]Компания предлагает высокую заработную плату ...

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад