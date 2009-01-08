Требуется выполнять 2 основные функции: 1. По инструкции отправлять "живые" письма потенциальным клиентам по наработанной базе. (не путать спамерам это со спамом) 2. Поддерживать существующих клиентов по почте. Тема товара ...
Администрирование web-сайта
Требуется Администратор для сайта www.biletgrad.ru. Сайт по продаже билетов на различные представления, в театры и т.д.
Требуется добавлять новости, вести топ.
Первоначально требуется приделать описания театров и приделать к ним карты залов.
Заявки фрилансеров
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