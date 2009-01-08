Администрирование web-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт18 заявок303 просмотра

Требуется Администратор для сайта www.biletgrad.ru. Сайт по продаже билетов на различные представления, в театры и т.д.

Требуется добавлять новости, вести топ.

Первоначально требуется приделать описания театров и приделать к ним карты залов.

16 лет назад
koptubenko
Ееее 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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