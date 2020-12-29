Меня зовут Валерий Фиалка https://www.facebook.com/valeryfialka/

и я серийный предприниматель.

Ищу крутого МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ (удаленно).

О КОМПАНИИ И ПРОДУКТЕ:

Компания InterFoto www.interfoto.com.ua — компания № 1 в сфере фотобизнеса в Украине.

Компания основана в 2008 году и сегодня мы являемся создателями самой высокотехнологичной системой фотосъемки детей.

Наша команда разработала уникальный продукт для детей - это СЕРВИС ПО УДАЛЕННОЙ ФОТОСЪЕМКЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ.

Уникальность сервиса в том, что теперь привычные всем фотосейсии стало возможно снимать без личного присутствия фотографа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

Уникальность. Новинка на рынке - дает явные выгоды для менеджеров. Клиент очень охотно реагирует на наше предложение.

Нет конкуренции от игроков рынка. Наш сервис не с кем сравнивать. На рынке нет аналогов.

Современный тренд 2021 года.

Менеджер по работе с клиентами:

Основная задача - это хантинг клиента (в нашей внутренней терминологии это Хантер). Цель менеджера ознакомить клиента с новым сервисом и назначить презентацию для менеджера Эксперта.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ МЕНЕДЖЕРА.

Звонки по готовой базе клиентов.

Повторные звонки по клиентам.

Провести квалификацию клиента (получить ключевую информацию по клиенту)

Отправить необходимые маркетинговые материалы.

Провести консультацию по продукту.

Выполнить плановое количество звонков в день

Занести все полученные данные в СРМ.

Участие в планерках со смежными менеджерами в отделе продаж.

Подготовка необходимой аналитики и отчетности.

Выполнять требования по стандартам работы с клиентами (скрипты и пр.)

Участие в разборах разговоров с Руководителем отдела продаж.

Корректировка речевых модулей и внедрение новых моделей разговоров.

Выполнение плана по звонкам день/неделя/месяц

Выполнение ежедневных показателей (план/факт, кол-во сделок в работе,текущий % выполнения плана)

Поиск и внесение данных по новым клиентами, которых не оказалось в базе. (подготовка клиентской базы для себя) 80 % базы уже есть.

МОТИВАЦИЯ:

Постоянная занятость (сотрудник отдела продаж)

Фикс (8000) + Флекс (5000 -9000) + бонус (% с продаж с клиентов, которых закрыли на продажу на следующем этапе)

Частичная занятость (фрилансер или работа за результат)

Сделка ДНЯ 400 - 600 грн (за выполнение KPI) + бонус (% с продаж с клиентов, которых закрыли на продажу на следующем этапе)

Есть возможность зарабатывать дополнительно, выполняя функцию менеджера Эксперта (заключить договор на съемку после проведения презентации)

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

Личный компьютер с вэб камерой, гарнитура с микрофоном

Желателен опыт от 1 года на похожей позиции или смежной.

Грамотная и уверенная речь

Умение работать в СРМ (Обучение есть)

Умение мыслить системно (требуется четкость и внимательность при заполнении нужной информации в СРМ.

Умение легко коммуницировать с людьми, чувствовать настроения, быть гибким в общении.

Очень приветствуется личная харизма и развитый эмоциональный интеллект.

Желателен опыт тренингов и пройденного обучения в области коммуникаций, продаж, развития личности и психологии.

Навык донесение информации до клиента.

ЖЕЛАНИЕ СТАВИТ СЕБЕ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЖНОСТИ:

Мы используем только современные техники продаж, постоянно обучаясь и пополняя нашу внутреннюю базу знаний.

У нас внедрена Пошаговая система адаптации с видеоблоками, практиками и скриптами — что позволит уже с ПЕРВОГО месяца достичь результатов.

Мы индивидуально под каждого сотрудника разрабатывает карьерную перспективу развития, учитывая амбиции и компетенции.

Устали работать на вызженном рынке?! Хотите постоянно прокачивать свои skills?! Срочно отправьте свое резюме и мы пригласим Вас на собеседование!

Наши социальные сети:

Страница собственника в FB: https://www.facebook.com/valeryfialka/

САЙТ КОМПАНИИ www.interfoto.com.ua