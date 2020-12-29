Менеджер по работе с клиентами

Служба поддержкиЗакрыт3 заявки485 просмотров
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Меня зовут Валерий Фиалка https://www.facebook.com/valeryfialka/

и я серийный предприниматель.

Ищу крутого МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ (удаленно).

О КОМПАНИИ И ПРОДУКТЕ:

Компания InterFoto www.interfoto.com.ua — компания № 1 в сфере фотобизнеса в Украине.

Компания основана в 2008 году и сегодня мы являемся создателями самой высокотехнологичной системой фотосъемки детей.

Наша команда разработала уникальный продукт для детей - это СЕРВИС ПО УДАЛЕННОЙ ФОТОСЪЕМКЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ.

Уникальность сервиса в том, что теперь привычные всем фотосейсии стало возможно снимать без личного присутствия фотографа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

  • Уникальность. Новинка на рынке - дает явные выгоды для менеджеров. Клиент очень охотно реагирует на наше предложение.
  • Нет конкуренции от игроков рынка. Наш сервис не с кем сравнивать. На рынке нет аналогов.
  • Современный тренд 2021 года.
  • Менеджер по работе с клиентами:
Основная задача - это хантинг клиента (в нашей внутренней терминологии это Хантер). Цель менеджера ознакомить клиента с новым сервисом и назначить презентацию для менеджера Эксперта.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ МЕНЕДЖЕРА.

  • Звонки по готовой базе клиентов.
  • Повторные звонки по клиентам.
  • Провести квалификацию клиента (получить ключевую информацию по клиенту)
  • Отправить необходимые маркетинговые материалы.
  • Провести консультацию по продукту.
  • Выполнить плановое количество звонков в день
  • Занести все полученные данные в СРМ.
  • Участие в планерках со смежными менеджерами в отделе продаж.
  • Подготовка необходимой аналитики и отчетности.
  • Выполнять требования по стандартам работы с клиентами (скрипты и пр.)
  • Участие в разборах разговоров с Руководителем отдела продаж.
  • Корректировка речевых модулей и внедрение новых моделей разговоров.
  • Выполнение плана по звонкам день/неделя/месяц
  • Выполнение ежедневных показателей (план/факт, кол-во сделок в работе,текущий % выполнения плана)
  • Поиск и внесение данных по новым клиентами, которых не оказалось в базе. (подготовка клиентской базы для себя) 80 % базы уже есть.
МОТИВАЦИЯ:

  • Постоянная занятость (сотрудник отдела продаж)
Фикс (8000) + Флекс (5000 -9000) + бонус (% с продаж с клиентов, которых закрыли на продажу на следующем этапе)

  • Частичная занятость (фрилансер или работа за результат)
Сделка ДНЯ 400 - 600 грн (за выполнение KPI) + бонус (% с продаж с клиентов, которых закрыли на продажу на следующем этапе)

  • Есть возможность зарабатывать дополнительно, выполняя функцию менеджера Эксперта (заключить договор на съемку после проведения презентации)
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

  • Личный компьютер с вэб камерой, гарнитура с микрофоном
  • Желателен опыт от 1 года на похожей позиции или смежной.
  • Грамотная и уверенная речь
  • Умение работать в СРМ (Обучение есть)
  • Умение мыслить системно (требуется четкость и внимательность при заполнении нужной информации в СРМ.
  • Умение легко коммуницировать с людьми, чувствовать настроения, быть гибким в общении.
  • Очень приветствуется личная харизма и развитый эмоциональный интеллект.
  • Желателен опыт тренингов и пройденного обучения в области коммуникаций, продаж, развития личности и психологии.
  • Навык донесение информации до клиента.
  • ЖЕЛАНИЕ СТАВИТ СЕБЕ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЖНОСТИ:

  • Мы используем только современные техники продаж, постоянно обучаясь и пополняя нашу внутреннюю базу знаний.
  • У нас внедрена Пошаговая система адаптации с видеоблоками, практиками и скриптами — что позволит уже с ПЕРВОГО месяца достичь результатов.
  • Мы индивидуально под каждого сотрудника разрабатывает карьерную перспективу развития, учитывая амбиции и компетенции.
Устали работать на вызженном рынке?! Хотите постоянно прокачивать свои skills?! Срочно отправьте свое резюме и мы пригласим Вас на собеседование!

Наши социальные сети:

Страница собственника в FB: https://www.facebook.com/valeryfialka/

САЙТ КОМПАНИИ www.interfoto.com.ua

3 года назад
malona
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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