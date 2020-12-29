Наша компания занимается продажей строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Нужно прозвонить клиентскую базу, цель- получение заявок на расчет стоимости. Возможна как фиксированная оплата, так и оплата за заявки/% от будущих продаж. Что мы даем: Связь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня зовут Валерий Фиалка https://www.facebook.com/valeryfialka/
и я серийный предприниматель.
Ищу крутого МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ (удаленно).
О КОМПАНИИ И ПРОДУКТЕ:
Компания InterFoto www.interfoto.com.ua — компания № 1 в сфере фотобизнеса в Украине.
Компания основана в 2008 году и сегодня мы являемся создателями самой высокотехнологичной системой фотосъемки детей.
Наша команда разработала уникальный продукт для детей - это СЕРВИС ПО УДАЛЕННОЙ ФОТОСЪЕМКЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ.
Уникальность сервиса в том, что теперь привычные всем фотосейсии стало возможно снимать без личного присутствия фотографа.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
- Уникальность. Новинка на рынке - дает явные выгоды для менеджеров. Клиент очень охотно реагирует на наше предложение.
- Нет конкуренции от игроков рынка. Наш сервис не с кем сравнивать. На рынке нет аналогов.
- Современный тренд 2021 года.
- Менеджер по работе с клиентами:
ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ МЕНЕДЖЕРА.
- Звонки по готовой базе клиентов.
- Повторные звонки по клиентам.
- Провести квалификацию клиента (получить ключевую информацию по клиенту)
- Отправить необходимые маркетинговые материалы.
- Провести консультацию по продукту.
- Выполнить плановое количество звонков в день
- Занести все полученные данные в СРМ.
- Участие в планерках со смежными менеджерами в отделе продаж.
- Подготовка необходимой аналитики и отчетности.
- Выполнять требования по стандартам работы с клиентами (скрипты и пр.)
- Участие в разборах разговоров с Руководителем отдела продаж.
- Корректировка речевых модулей и внедрение новых моделей разговоров.
- Выполнение плана по звонкам день/неделя/месяц
- Выполнение ежедневных показателей (план/факт, кол-во сделок в работе,текущий % выполнения плана)
- Поиск и внесение данных по новым клиентами, которых не оказалось в базе. (подготовка клиентской базы для себя) 80 % базы уже есть.
- Постоянная занятость (сотрудник отдела продаж)
- Частичная занятость (фрилансер или работа за результат)
- Есть возможность зарабатывать дополнительно, выполняя функцию менеджера Эксперта (заключить договор на съемку после проведения презентации)
- Личный компьютер с вэб камерой, гарнитура с микрофоном
- Желателен опыт от 1 года на похожей позиции или смежной.
- Грамотная и уверенная речь
- Умение работать в СРМ (Обучение есть)
- Умение мыслить системно (требуется четкость и внимательность при заполнении нужной информации в СРМ.
- Умение легко коммуницировать с людьми, чувствовать настроения, быть гибким в общении.
- Очень приветствуется личная харизма и развитый эмоциональный интеллект.
- Желателен опыт тренингов и пройденного обучения в области коммуникаций, продаж, развития личности и психологии.
- Навык донесение информации до клиента.
- ЖЕЛАНИЕ СТАВИТ СЕБЕ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ.
- Мы используем только современные техники продаж, постоянно обучаясь и пополняя нашу внутреннюю базу знаний.
- У нас внедрена Пошаговая система адаптации с видеоблоками, практиками и скриптами — что позволит уже с ПЕРВОГО месяца достичь результатов.
- Мы индивидуально под каждого сотрудника разрабатывает карьерную перспективу развития, учитывая амбиции и компетенции.
Наши социальные сети:
Страница собственника в FB: https://www.facebook.com/valeryfialka/
САЙТ КОМПАНИИ www.interfoto.com.ua
- Похожие заказы
- Служба поддержки10 заявокЗакрыт3 года назад
- $400
Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона Интернет магазин специализируется на продаже талисманов, астрологических прогнозов, календарей График работы магазина с 10:00 до 20:00 Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома Шаблоны ответов ...Служба поддержки221 заявкаЗакрыт3 года назад
- $6
Нужно составить ответ на запрос клиента на английском. Мой уровень английского, к сожалению, не позволяет это сделать.Служба поддержки1 исполнительЗакрыт3 года назад
Звонки в образовательные учреждения(школы, ВУЗ-ы, министерства): Цель звонка: согласие клиента на работу с нами/согласие рассмотреть коммерческое предложение + отправка коммерческого предложения Задача: работа в 2 этапа: 1 этап- 500 звонков 2-этап-1000 звонков Требования: 1)звонки проводить с 10:00 до 14:00 ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт3 года назад
Всем добрый день! У меня несколько сайтов и на все сайты последнее время стало приходить очень большое количество сайтов через формы обратной связи. Кто может помочь решить вопрос со спамом? Приходит ежедневно и около 10 писем с ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Предоставляем базу телефонных номеров. Звоним девушкам из Москвы.Задача - позвонить и пригласить на подарочную услугу в салон красоты. План в день - 10 назначенных визитов. На ближайшие дни. Вы можете сделать 10 назначений за 3 часа, ...Служба поддержки7 заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Девушка для звонков заказчикам новогодних подарков. Обучение полчаса, работа на 2 часа, оплата не зависит от количества заказов.Служба поддержкинет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо провести переговоры по телефону и предложить сотрудничество. Сфера - недвижимость. Более детально опишу что нужно делать в лсСлужба поддержки8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать видео-инструкцию по сайту в формате "чтобы чтото переходим сюда и делаем то то" Есть подробный гайд со скринами в doc формате Видео нужно с озвучкой на 2х языках (рус и англ) Подробности кандидатам, оставляйте ТелеграмСлужба поддержки6 заявокЗакрыт3 года назад
- $13
Для кондитерской онлайн школы нужен модератор на вебинар: даты 12 декабря, 16 декабря, 19 декабря, 23 декабря, 26 декабря. Время всегда одно: 13:00 по МСК\12:00 по Киеву Вебинар идет 2 часа, площадка Бизон365 Обязателен опыт работы на ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт3 года назад