Менеджер по работе с клиентами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт2 заявки309 просмотров

В студию требуются сотрудники отдела продаж. Задачи: обзвон клиентов, назначение встреч, рассылка коммерческих предложений.

Рассматриваю кандидатов без опыта работы. Дадим все необходимые инструменты, научим продавать. Взамен Вы получаете хороший процент с продаж и востребованный опыт. От Вас требуется только желание работать и развиваться в данном направлении.

Обязанности:

Составление базы клиентов по инструкции, обзвон потенциальных клиентов с целью назначения встреч с помощью программы "скорозвон" (холодные звонки).

Требования:

Обязательно приятный голос.

Умение грамотно изложить свои мысли.

Наличие компьютера с Интернет.

Можно без опыта.

Условия:

Работа удаленная. Вы работаете из дома и не тратите свое время на дорогу.

Оплата телефонной связи.

Списки клиентов, сценарии переговоров предоставляются.

Обучение ведению телефонных переговоров, продажам – за счет компании.

Возможность приобрести ценный, востребованный опыт продаж.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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