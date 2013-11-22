Требуется сотрудник для подбора персонала и проведения собеседования с кандидатами по скайпу или телефону. Проводится обучение, есть четкие инструкции. Оклад 150-250$ оплата телефона и скайпа
Менеджер по работе с клиентами
В студию требуются сотрудники отдела продаж. Задачи: обзвон клиентов, назначение встреч, рассылка коммерческих предложений.
Рассматриваю кандидатов без опыта работы. Дадим все необходимые инструменты, научим продавать. Взамен Вы получаете хороший процент с продаж и востребованный опыт. От Вас требуется только желание работать и развиваться в данном направлении.
Обязанности:
Составление базы клиентов по инструкции, обзвон потенциальных клиентов с целью назначения встреч с помощью программы "скорозвон" (холодные звонки).
Требования:
Обязательно приятный голос.
Умение грамотно изложить свои мысли.
Наличие компьютера с Интернет.
Можно без опыта.
Условия:
Работа удаленная. Вы работаете из дома и не тратите свое время на дорогу.
Оплата телефонной связи.
Списки клиентов, сценарии переговоров предоставляются.
Обучение ведению телефонных переговоров, продажам – за счет компании.
Возможность приобрести ценный, востребованный опыт продаж.
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