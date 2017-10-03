Обзвон базы (холодные звонки)

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт6 заявок280 просмотров

Необходимо обзвонить базу хозяйственных магазинов по России (90 звонков/день, выход на ЛПР).  Время работы с 9-18 часов по Москве.

Доступ к телефонии предоставляем. Нужен стабильный интернет.

8 лет назад
AsiaImport
Юлия 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров