Приватный проект для Атаманенко Александра (Sanya)

Нужно привлечь в группу вконтакте 160 человек до 30 июня. Нужны только ЖИВЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ подписчики, никаких ботов и людей, которые занимаются обменом ссылок и у них на страницах по 100 групп.

Привлечение должно происходить постепенно, не сразу 100 чел в день, а в течение недели — по 20 чел в день, но не более 25 за день.

готова заплатить 1000 р за работу.