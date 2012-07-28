Приватный проект для Атаманенко Александра (Sanya)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка209 просмотров

Нужно привлечь в группу вконтакте 160 человек до 30 июня. Нужны только ЖИВЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ подписчики, никаких ботов и людей, которые занимаются обменом ссылок и у них на страницах по 100 групп.

Привлечение должно происходить постепенно, не сразу 100 чел в день, а в течение недели — по 20 чел в день, но не более 25 за день.

готова заплатить 1000 р за работу.

13 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$35
7 дней
Отличный результат, как и всегда
Все отлично , в который раз!)

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
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