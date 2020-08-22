Проблемы с Фэйсбуком

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок745 просмотров

Есть 2 проблемы:

1. Аккаунт Инстаграм привязан к странице Фэйсбук, которая заблокирована. Пытались через другую страницу подключить к Инсте - пишет УЖЕ подключен. Также в Инстаграме был переход на личный аккаунт (чтобы отвязаться от старого фэйсбука) и теперь при попытке сделать бизнес - аккаунт пишет - лимит компаний исчерпан.

2. Другой аккаунт фэйсбук заблокирован за нарушение. Как снова создать новую страницу в Фэйсбук этому же человеку?

5 лет назад
FeaSpring
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Qudrat
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$13
7 дней
Escrow
Исполнитель очень ответственный, всегда был на связи, сделал все, что обещал и помогает даже после завершения работы. Работа сделана по ТЗ, все как надо и как ожидала.
Всегда приятно работать с приятными людьми.

Заявки фрилансеров

Надежда
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Qudrat
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Гаджибег
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Милена
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад