Проблемы с Фэйсбуком

Есть 2 проблемы:

1. Аккаунт Инстаграм привязан к странице Фэйсбук, которая заблокирована. Пытались через другую страницу подключить к Инсте - пишет УЖЕ подключен. Также в Инстаграме был переход на личный аккаунт (чтобы отвязаться от старого фэйсбука) и теперь при попытке сделать бизнес - аккаунт пишет - лимит компаний исчерпан.

2. Другой аккаунт фэйсбук заблокирован за нарушение. Как снова создать новую страницу в Фэйсбук этому же человеку?