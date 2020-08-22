Необходимо комплексное продвижение инстаграма под ключ. -постинг; -возможная настройка рекламы (таргет например) -создание визуала; -контент план; -разбор целевой аудитории; -копирайтинг небольших текстов. Какие цены можете предложить ...
Проблемы с Фэйсбуком
Есть 2 проблемы:
1. Аккаунт Инстаграм привязан к странице Фэйсбук, которая заблокирована. Пытались через другую страницу подключить к Инсте - пишет УЖЕ подключен. Также в Инстаграме был переход на личный аккаунт (чтобы отвязаться от старого фэйсбука) и теперь при попытке сделать бизнес - аккаунт пишет - лимит компаний исчерпан.
2. Другой аккаунт фэйсбук заблокирован за нарушение. Как снова создать новую страницу в Фэйсбук этому же человеку?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)36 заявокЗакрыт5 лет назад
https://vk.com/automarket763 только живые подписчика желательно регион Россия Самара Или Россия Мужчины от 18 до 50 летСоциальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Аватар плюс шапка. ВК, Facebook, Instagram.Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Я фотограф. Ищу специалиста для переформатирования личной Инстаграм страницы под рабочую, с продвижением. Работаю преимущественно Львов, Киев (охват всей Украины)Социальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется помощь в продвижении видео контента в ВК. Задача - популяризация контента среди целевой аудитории, можно через тематические группы или мы готовы рассмотреть любые другие варианты. Оплата сдельно на карту. Работу можно начать уже сегодня.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется помощь в продвижении видео на Youtube. Задача - увеличение просмотров и популяризация контента среди целевой аудитории. Оплата сдельно на карту. Работу можно начать уже сегодня.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать 10 картинок для постов в инстаграмм/ФБ в едином стиле для учебного центра (обучение английскому языку).Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Мне нужно раскрутить страницу в инстаграмм для привлечения клиентов ко мне в клинику на процедуры.Страница есть ,публикации есть ,клиентов 0))))Социальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Добрий день. Нужно разместить 2000 постов на фейсбук по разным группам в течении месяца, задачи: - размещать по 70 постов на фейсбук в день по разних группах (список групп дадим в которие нужно будет ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен готовый кабинет или создать его для рекламы без НДС Как вариант - регистрация через Украину или другие страны без НДС. Или возьмем в аренду ваш рекламный кабинет без НДС. ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад