https://vk.com/automarket763 только живые подписчика желательно регион Россия Самара Или Россия Мужчины от 18 до 50 лет
Продвижение под ключ instagram частного психолога
Необходимо комплексное продвижение инстаграма под ключ.
-постинг;
-возможная настройка рекламы (таргет например)
-создание визуала;
-контент план;
-разбор целевой аудитории;
-копирайтинг небольших текстов.
Какие цены можете предложить за эту услугу?
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