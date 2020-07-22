Продвижение под ключ instagram частного психолога

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Закрыт36 заявок693 просмотра

Необходимо комплексное продвижение инстаграма под ключ.

-постинг;

-возможная настройка рекламы (таргет например)

-создание визуала; 

-контент план;

-разбор целевой аудитории;

-копирайтинг небольших текстов.

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