В рамках данного проекта необходимо: - создание рекламного объявление Вконтакте (промопост) - - по предоставленным ключам собрать аудиторию (пользователей со статусом + контакты сообществ (описание, название)) - - загрузить аудиторию в Рекламный ...
Создать бизнес страничку в инстограмм
У меня есть товар , хочу продавать через инстограмм
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