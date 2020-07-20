Продвижения проекта в соц сетях месседжерах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт21 заявка560 просмотров

Ищу человека для продвижения проекта в соц сетях месседжерах и прочих рекламных ресурсах

5 лет назад
guest_15948090303815
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Егор
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
Юрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад