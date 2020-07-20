Раскрутка игрового канала ютуб

Добрый день.

Есть канал ютуб, который занимается:

1) Стримингом игр

2) транасляцией своих записанных стримов

Категория игр - ролевые игры, экшн, эдвенчер

Особенность канала - игрок с юмором комментирует то, что происходит в игре

Стримы выходят не часто - 1-2 раза в неделю по 1-2 часа каждый

Канал новый, создан 1 месяц назад, сейчас около 10 подписчиков

Цель проекта - увеличить РЕАЛЬНОЕ количество подписчиков (которые потом будут взаимодействовать с каналом не за деньги, если им будет интересно)

Что ожидаю от исполнителя:

1) Корректная настройка канала на привлечение зрителей

2) Несколько месяцев сопровождения канала (при необходимости)

3) По окончанию проекта, я бы хотел понимать четкий перечень действий, которые я должен выполнять после окончания проекта, чтоб правильно продвигать канал и далее

Обращаю внимание, что в создании контента помощи не надо. Нужна помощь в том, чтоб максимальное количество РЕЛЕВАНТНЫХ людей этот контент увидели.

При подаче заявок обязательно укажите ориентировочный бюджет на каждый этап и краткое описание каждого этапа.

Спасибо.