Ищем специалистов по таргетной рекламе, генерации лидов, целевому трафику на инстаграме и фейсбуке. Тематика - недвижимость, немецко говорящий сегмент
Раскрутка игрового канала ютуб
Добрый день.
Есть канал ютуб, который занимается:
1) Стримингом игр
2) транасляцией своих записанных стримов
Категория игр - ролевые игры, экшн, эдвенчер
Особенность канала - игрок с юмором комментирует то, что происходит в игре
Стримы выходят не часто - 1-2 раза в неделю по 1-2 часа каждый
Канал новый, создан 1 месяц назад, сейчас около 10 подписчиков
Цель проекта - увеличить РЕАЛЬНОЕ количество подписчиков (которые потом будут взаимодействовать с каналом не за деньги, если им будет интересно)
Что ожидаю от исполнителя:
1) Корректная настройка канала на привлечение зрителей
2) Несколько месяцев сопровождения канала (при необходимости)
3) По окончанию проекта, я бы хотел понимать четкий перечень действий, которые я должен выполнять после окончания проекта, чтоб правильно продвигать канал и далее
Обращаю внимание, что в создании контента помощи не надо. Нужна помощь в том, чтоб максимальное количество РЕЛЕВАНТНЫХ людей этот контент увидели.
При подаче заявок обязательно укажите ориентировочный бюджет на каждый этап и краткое описание каждого этапа.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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