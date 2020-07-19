Предложение по SMM маркетингу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок790 просмотров

Подготовить предложение по развитию SMM в соцсетях строительно-ремонтной отрасли.

5 лет назад
guest_15951683772128
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
час назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Игорь
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Камиль
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)