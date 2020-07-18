Таргетолог Instagram для набора подписчиков

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Закрыт32 заявки668 просмотров

Требуется таргетолог Instagram для набора подписчиков на аккаунт в инст в нише школа дизайна.Пишите цену работы за месяц + свои кейсы по привлечению подписчиков через таргет.

5 лет назад
effJkeee
Евгений 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Мари
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Егор
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
13 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айрат
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Георгий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад