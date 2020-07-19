Необходима настройка таргетинговой рекламы в ФБ на получение лидов. География показа ограничена. Группа лиц так же - строительная тематика, оконщики Сайт производителя окон - okna-kontinent.com.ua ЦА - В2В Нужна ...
Помощь в создании / ведении страницы (Инстаграм) - уроки английского
Нужен человек для постоянного сотрудничества. - Консультирование по ведению странцы- создание контент плана / ца- стратегия развития аккаунта.- продвижение (не боты)- поддержка Требование: опыт с персональными страницами, забота о результате, доброжелательность.Пожалуйста в предложениях укажите: 1) свой опыт работы и над какими кейсами;2) цена /за услуги и какие способы оплаты вам подходят;+ цену за консультацию по скайпу (60 мин);3) как часто вы можете быть на связи;4) какой уровень английского (не обязательно)
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