Помощь в создании / ведении страницы (Инстаграм) - уроки английского

Нужен человек для постоянного сотрудничества. - Консультирование по ведению странцы- создание контент плана / ца- стратегия развития аккаунта.- продвижение (не боты)- поддержка Требование: опыт с персональными страницами, забота о результате, доброжелательность.Пожалуйста в предложениях укажите: 1) свой опыт работы и над какими кейсами;2) цена /за услуги и какие способы оплаты вам подходят;+ цену за консультацию по скайпу (60 мин);3) как часто вы можете быть на связи;4) какой уровень английского (не обязательно)