Помощь в создании / ведении страницы (Инстаграм) - уроки английского

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт24 заявки760 просмотров

Нужен человек для постоянного сотрудничества. - Консультирование по ведению странцы- создание контент плана / ца- стратегия развития аккаунта.- продвижение (не боты)- поддержка Требование: опыт с персональными страницами, забота о результате, доброжелательность.Пожалуйста в предложениях укажите: 1) свой опыт работы и над какими кейсами;2) цена /за услуги и какие способы оплаты вам подходят;+ цену за консультацию по скайпу (60 мин);3) как часто вы можете быть на связи;4) какой уровень английского (не обязательно)

5 лет назад
corny
Лера 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виталина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Камшат
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Кирил
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Ирина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Светлана
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Хожиакбар
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Ксения
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад