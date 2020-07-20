Консультация по рекламе в ТИК ТОК

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки641 просмотр

Добрый день

Нужна консультация по рекламному кабинету в ТИК ТОК

Важно: ТОЛЬКО ОТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ РК И ВЕДЕТ КАМПАНИИ

По времени около 30 минут

Нужно созвониться в скайпе, показать мне экран с рк, и ответить на несколько воросов

5 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
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2 года назад

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Камиль
 
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