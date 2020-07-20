Консультация по рекламе в ТИК ТОК

Добрый день

Нужна консультация по рекламному кабинету в ТИК ТОК

Важно: ТОЛЬКО ОТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ РК И ВЕДЕТ КАМПАНИИ

По времени около 30 минут

Нужно созвониться в скайпе, показать мне экран с рк, и ответить на несколько воросов