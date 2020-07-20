Продвижение группы вк

Задачи:

1) Нужно оформить по современным стандартам - стильно, креативно, молодежно (ЦА студенты);

2) Проработать стратегию развития;

2) Выкладывать 2-3 поста в неделю - оригинальных, с оригинальной картинкой (можно инфографику рисовать в ФШ или где вам удобно);

3) Если скажите, что необходимо докупать комментарии, лайки, репосты и т.д. - будем докупать.

4) Если нужно создавать конкурсы, рекламироваться в других группах - также говорите.

Цель: Максимально создать активность в группе, таким образом привлекая новых

пользователей наших услуг. +Добиться узнаваемости группы и сервиса среди

нашей потенциальной ЦА.

Примеры того, что нужно Пример №1, Пример №2.