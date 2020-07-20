Продвижение группы вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок436 просмотров

Задачи:

1) Нужно оформить по современным стандартам - стильно, креативно, молодежно (ЦА студенты);

2) Проработать стратегию развития;

2) Выкладывать 2-3 поста в неделю - оригинальных, с оригинальной картинкой (можно инфографику рисовать в ФШ или где вам удобно);

3) Если скажите, что необходимо докупать комментарии, лайки, репосты и т.д. - будем докупать.

4) Если нужно создавать конкурсы, рекламироваться в других группах - также говорите.

Цель: Максимально создать активность в группе, таким образом привлекая новых

пользователей наших услуг. +Добиться узнаваемости группы и сервиса среди

нашей потенциальной ЦА.

Примеры того, что нужно Пример №1, Пример №2.

5 лет назад
yamax1840
Максим 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Кристина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айрат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Вячеслав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад