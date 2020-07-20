Ищем специалистов по таргетной рекламе, генерации лидов, целевому трафику на инстаграме и фейсбуке. Тематика - недвижимость, немецко говорящий сегмент
Продвижение 18+ мобильного приложения
Нужно продвинуть 18+ приложение.
Подробнее можно на странице подписки на выпуск видеть https://rapport.fun/?w
Хочется видеть примерный объем работ, бюджет, ожидаемые результаты.
Есть ВК и инстаграм, ему пара недель, практически пустой
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)31 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходима настройка таргетинговой рекламы в ФБ на получение лидов. География показа ограничена. Группа лиц так же - строительная тематика, оконщики Сайт производителя окон - okna-kontinent.com.ua ЦА - В2В Нужна ...Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Наша Группа №1: Задачи: 1) Нужно оформить по современным стандартам - стильно, креативно, молодежно (ЦА студенты); 2) Проработать стратегию развития; 2) Выкладывать 2-3 поста в неделю - оригинальных, ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть канал ютуб, который занимается: 1) Стримингом игр 2) транасляцией своих записанных стримов Категория игр - ролевые игры, экшн, эдвенчер Особенность канала ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
Добрый день Нужна консультация по рекламному кабинету в ТИК ТОК Важно: ТОЛЬКО ОТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ РК И ВЕДЕТ КАМПАНИИ По времени около 30 минут Нужно созвониться ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен человек для постоянного сотрудничества. - Консультирование по ведению странцы- создание контент плана / ца- стратегия развития аккаунта.- продвижение (не боты)- поддержка Требование: опыт с персональными страницами, забота о результате, доброжелательность.Пожалуйста в предложениях укажите: 1) ...Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подготовить предложение по развитию SMM в соцсетях строительно-ремонтной отрасли.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется таргетолог Instagram для набора подписчиков на аккаунт в инст в нише школа дизайна.Пишите цену работы за месяц + свои кейсы по привлечению подписчиков через таргет.Социальные сети (SMM и SMO)32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Продвижение своей страницы в инстаграм профессионального фотографа на которой сейчас 730 живых подписчиков. Нужно сделать продвижение страницы, увеличить подписчиков до 1500(Боты не интересуют) Также дать ценные указания для дальнейшего поддержания и продвижения страницы самостоятельно. С ...Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт5 лет назад
! Наша сфера: бизнес-консалтинг|коучинг и обучение для предпринимателей и компаний. Разовая Задача: - Ищу человека, который может пройтись по нашей базе в инстаграм, написать клиентам по нашему рабочему алгоритму/скриптам и собрать ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад