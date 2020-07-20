Продвижение 18+ мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки626 просмотров

Нужно продвинуть 18+ приложение.

Подробнее можно на странице подписки на выпуск видеть https://rapport.fun/?w

Хочется видеть примерный объем работ, бюджет, ожидаемые результаты.

Есть ВК и инстаграм, ему пара недель, практически пустой

5 лет назад
the_one
Ринат 
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19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
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5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
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7 часов назад
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5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
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13 лет в сервисе
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14 часов назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад