Ручной лайкинг, фоловинг в twitter, facebook, reddit и на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки692 просмотра

Цель:

Поиск владельцев оборудования и сим-карт для данного предложения https://onlinesim.ru/ru/instructions/zarabotok-na-sim-kartakh

Задачи:

  • Составить образ клиента
Сейчас известно, что это человек, который занимается терминацией звонков или организовывает сервис СМС отправки, возможно организовывает моб. прокси.

У него может быть определенный набор оборудования:

  • goip (hybertone, skyline и т.д.)
  • шлюзы
Он может использовать определенный набор программ.

  • исходя из образа понять, как находить таких клиентов в соц. сетях
  • посмотреть, как эта тема гуглится, собрать что то наподобии семантического ядра, ключевые понятия в теме
  • найти по собранному ядру хештеги, представительства производителей оборудования в соц. сетях и т.д.
  • создать аккаунты например twitter, facebook, reddit (возможно другие соц. сети) описать о наших условиях работы
  • заниматься ручным масслайкинг, людей, комментов кто как то связан с темой и потенциально наш клиент.
5 лет назад
ftipip
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