Ручной лайкинг, фоловинг в twitter, facebook, reddit и на форумах

Цель:

Поиск владельцев оборудования и сим-карт для данного предложения https://onlinesim.ru/ru/instructions/zarabotok-na-sim-kartakh

Задачи:

Составить образ клиента

Сейчас известно, что это человек, который занимается терминацией звонков или организовывает сервис СМС отправки, возможно организовывает моб. прокси.

У него может быть определенный набор оборудования:

goip (hybertone, skyline и т.д.)

шлюзы

Он может использовать определенный набор программ.