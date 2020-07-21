Создание рекламных объявлений Вконтакте

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок595 просмотров

В рамках данного проекта необходимо:

- создание рекламного объявление Вконтакте (промопост)

- - по предоставленным ключам собрать аудиторию (пользователей со статусом + контакты сообществ (описание, название))

- - загрузить аудиторию в Рекламный кабинет

- создать изображение по шаблону (вставить релеватную картинку в PSD шаблон)

- - методом копирования объявлений создать объявлений: изменить в нем изображение на созданное, выставить загруженную аудиторию, выставить счётчик конверсии и запустить.

Доступ в TargetHunter оплачивается нами, PSD шаблон предоставляется. Необходимо создать 100 объявлений. Оплата за каждое 10 руб. Работа рутиная, но очень простая, просто набор однообразных действий. Всему обучим.

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