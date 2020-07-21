Подключить платежную систему к instagram магазину

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки503 просмотра

Магазин расположен в европе и сервисы вида Proxy-Sale, Taplink, ArsenalPay и Robo.Market - не подходят. Требуется решение предназначенное для европы.

5 лет назад
domenyk
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад