Постинг фейсбук - соц. сети

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок676 просмотров

Добрий день. Нужно разместить 2000 постов на фейсбук по разным группам в течении месяца, задачи:

- размещать по 70 постов на фейсбук в день по разних группах (список групп дадим в которие нужно будет вступить).

- разместить по 5-10 постов в день на форумах.

Требования:

- иметь несколько аккаунтов фейсбук

- минимальное знание английского

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