Продвижение группы в феусбук

chasikistyle.ru директ был слабо настроен и не было продаж, но стало приходить понимание, что нужен продающий текст, продающий лэндинг, вероятно СММ, Или тизерная......Прошу не загибать, есть небольшой бюджет, покажите результат, я готов делиться!!!!