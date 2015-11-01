Продвижение группы в феусбук

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка131 просмотр
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Нужно раскрутить группу   в соц.сетях.Добавить новых пользователей, создать интересные темы для

разговоров. Группа университета. Интересны выпускники, абитуриенты и любые люди, которые будут вовлечены в дискуссии. 

8 лет назад
SMM_61
Юля 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад