Запустить курс.

Критерий достижения цели: 10 человек в офлайн группу. И более 40 человек на онлайн обучение. Если получится онлайн в 10 раз больше, то соответственно можете рассчитывать на бонус.

Курс садовника. Курс сделан очень интересно. Обучение действием на интерактивных симуляторах. Первые оценки очень высокие. Потребность в этой специальности очень высокая. На рынке грамотных специалистов очень мало.

Рассчитываем как на тех кто ищет востребованную профессию, так и на владельцев садов, которые не знают что со своим садом делать. Предполагаю что таких миллионы.

Буду рад если предложите разные варианты, например, сделать за небольшую оплату + бонус с каждой оплаты.

Ссылку на лэндинг курса пришлю тем кто откликнется.