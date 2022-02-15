Работы по smm

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок624 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Нужно завести аккаунты в соцсетях 

2. написать 5 постов с креативами 

3. настроить таргет 

тематика - плитка мозаика 

2 года назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад