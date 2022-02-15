Работы по smm

https://vk.com/bamperoff163
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно завести аккаунты в соцсетях
2. написать 5 постов с креативами
3. настроить таргет
тематика - плитка мозаика
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
- $1000
Нужны подписчики в группы по скидкам в ВК и телеграм. Подписчики только живые, никаких ботов и мертвых акков. Только целевая аудитория!Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 года назад
Сделал их стандартную настройку несколько месяцев назад. Не работает. Точнее показывает - что все ок, но передает данные только о заявках. Нужно, чтобы передавались - pageview. Бюджет называет Исполнитель. Заявки без указания бюджета не рассматриваю !!! Не тратьте свое ...Закрыт2 года назад
Подписаться на закрытую страницу инстаграмм и мониторить ее некоторое время.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Ищу опытного специалиста по ведению аккаунтов в Твиттере и понимающего (интересующегося, желающего узнать) в блокчейн, по большей части это проект NFT. Просьба также описать имеющийся опыт ведения Твиттер аккаунта, в случае если вы решите откликнуться ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен сценарист/сторисмейкер на Инстаграм аккаунт эксперта в нише психология.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется продвижение в социальных сетях компании занимающейся строительством блочно-модульных котельных. Напишите пожалуйста стоимость ваших работ за месяц.Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт2 года назад
Мы ищем не просто исполнителя, а того человека, который будет с нами на одной волне. Вам важен классный результат, выраженный в цифрах? Вы горите своим делом? Вы готовы к экспериментам и не боитесь сложных задач? ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно накрутить подписчиков в сообщество. Подписчиков желательно добавить активных Вот ссылка 🔗 https://invite.viber.com/?g2=AQAkaNiujStd1k6biHNVaOILGfyOE4Vmp%2FDkHx45%2Fse6Jti41KdZAL%2BKJEGCLPswЗакрыт2 года назад
- $15
Имеется бот в вк: https://vk.com/music2tg Подписчиков около 22к. Суть бота: пользователь отправляет аудиозаписи боту, он их пересылает этому же пользователю, но в телеграм, где пользователь может слушать аудиозаписи когда захочет и сколько захочет без ограничеий. Диалогов с пользователями в ...Закрыт2 года назад