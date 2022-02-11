Ведение аккаунта в твиттере (НФТ)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки2398 просмотров
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Ищу опытного специалиста по ведению аккаунтов в Твиттере и понимающего (интересующегося, желающего узнать) в блокчейн, по большей части это проект NFT. Просьба также описать имеющийся опыт ведения Твиттер аккаунта, в случае если вы решите откликнуться на заказ.

2 года назад
Eaglesteam
Орлов 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад