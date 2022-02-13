SMM - менеджер для производства оборудования (b2b)

Мы ищем не просто исполнителя, а того человека, который будет с нами на одной волне. Вам важен классный результат, выраженный в цифрах? Вы горите своим делом? Вы готовы к экспериментам и не боитесь сложных задач? Тогда мы будем рады, если вы станете частью нашей команды.

Ищем SMM-менеджера в проект “Italtech” - b2b, производство оборудования (винтовые конвейеры, растариватели и затариватели Биг Бэгов, силосы для цемента, ножевые затворы)

Проект непростой для SMM, но собственник рассказчик от бога и харизматичный, и готов всячески участвовать в подготовке контента.

Обязанности:

Анализ конкурентов, тестирование гипотез, какой контент может быть интересен ЦА. От вас очень важна инициативность и желание экспериментировать (разумно)

Планирование постов и сториз, реализация контент - плана

Написание постов, ТЗ на съемку и работа с отснятыми фото и видеоматериалами

Развитие сообществ и привлечение новой качественной целевой аудитории в ФБ и Инстаграм (использование бесплатных способ, планирование платных активностей)

Формирование отчетности по выполненной работе

Опыт от 1 года. Опыт работы в b2b с подтвержденными кейсами будет плюсом

Инициативность и желание сделать классный результат

Знание основных инструментов продвижения

От 30000 руб. Готовы рассматривать Ваши условия.

Для отклика заполните, пожалуйста, тестовое задание и заполните анкету https://forms.gle/bqo16Ksmrwn173ro9 и напишите максимально коротко о себе в телеграм @nusyataya

На вопросы готова ответить в телеграм!