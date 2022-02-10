Подобрать способ монетизации бота в вк

$15
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки749 просмотров
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Имеется бот в вк: https://vk.com/music2tg

Подписчиков около 22к.

Суть бота: пользователь отправляет аудиозаписи боту, он их пересылает этому же пользователю, но в телеграм, где пользователь может слушать аудиозаписи когда захочет и сколько захочет без ограничеий.

Диалогов с пользователями в сутки: 3000 диалогов

Сообщений в сутки: 13-15к

Задача: подсказать способ монетизации бота.

Есть возможность на каждое сообщение пользователя отвечать сообщением с рекламной ссылкой и рекламным текстом, так же есть возможность постить на страницу рекламные посты.

Пробовал партнерки Admitad и CityAds, накрутил около 2к кликов, но доход по нулям.

Подскажите еще какие нибудь рабочие партнерки для монетизации бота или может быть есть какие-то другие способы монетизации, возможно прямая реклама.

2 года назад
mixanik1996
Михаил 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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