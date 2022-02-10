Добавить подписчиков в сообщество, желательно активных

Имеется бот в вк: https://vk.com/music2tg Подписчиков около 22к. Суть бота: пользователь отправляет аудиозаписи боту, он их пересылает этому же пользователю, но в телеграм, где пользователь может слушать аудиозаписи когда захочет и сколько захочет без ограничеий. Диалогов с пользователями в ...