Eaglesteam

Ищется художник-иллюстратор для создания коллекции картинок с стилизованными тиграми. Необходимы 5-10 изображений с атрибутами, включая фон, тело, глаза и одежду. Формат - Photoshop, каждая часть на отдельном слое. Сроки: 1 день на скетч, полная коллекция - 5-10 дней. Приложены референсы по стилю.