Eaglesteam

Разработайте браузерное приложение на Python для расчета цен опциона. Формула и решение уже предоставлены, требуется только реализация. Ожидается работающая программа, готовая к использованию в браузере.
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется полное выполнение контрольной работы по рискам в инвестициях. Необходимо проанализировать основные аспекты и предоставить качественное исследование. Ожидаются предложения по стоимости выполнения работы.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка имитационной модели для условной компании. Необходимо полностью выполнить домашнюю работу, включая контрольные задачи и тесты. Ожидаются предложения от специалистов в данной области.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить контрольную работу по инвестициям. Необходимо учесть все требования и подготовить качественную работу. Ожидаются предложения по стоимости.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный специалист по ведению аккаунтов в Твиттере для проекта в сфере NFT. Необходимо знание блокчейна и опыт управления соцсетями. Описание опыта ведения Твиттер-аккаунта обязательно.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исполнитель для онлайн-курса 'Математический анализ для работы с данными'. Необходимо знание математического анализа для выполнения контрольных заданий и тестов. Срок выполнения короткий, требуется качественное выполнение задач курса.Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется художник-иллюстратор для создания коллекции картинок с стилизованными тиграми. Необходимы 5-10 изображений с атрибутами, включая фон, тело, глаза и одежду. Формат - Photoshop, каждая часть на отдельном слое. Сроки: 1 день на скетч, полная коллекция - 5-10 дней. Приложены референсы по стилю.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад