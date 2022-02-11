Мы ищем не просто исполнителя, а того человека, который будет с нами на одной волне. Вам важен классный результат, выраженный в цифрах? Вы горите своим делом? Вы готовы к экспериментам и не боитесь сложных задач? ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение в социальных сетях компании занимающейся строительством блочно-модульных котельных.
Напишите пожалуйста стоимость ваших работ за месяц.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно накрутить подписчиков в сообщество. Подписчиков желательно добавить активных Вот ссылка 🔗 https://invite.viber.com/?g2=AQAkaNiujStd1k6biHNVaOILGfyOE4Vmp%2FDkHx45%2Fse6Jti41KdZAL%2BKJEGCLPswСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Имеется бот в вк: https://vk.com/music2tg Подписчиков около 22к. Суть бота: пользователь отправляет аудиозаписи боту, он их пересылает этому же пользователю, но в телеграм, где пользователь может слушать аудиозаписи когда захочет и сколько захочет без ограничеий. Диалогов с пользователями в ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
В GetCourse оформляется заказ по подписке (абонемент). Каждые 30-90 дней происходит автоматическое списание с карты. Пока статус абонемента активен участник имеет доступ к каналу телеграм, чатам и закрытому аккаунту Инстаграм. Задача: Автоматически отслеживать статус абонемента и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
1.Нужно приобрести надежный и рабочий рекламный аккаунт в соц сети facebook, 2. Создать групу 3. Запустить 1 объявление чтобы аккаунт начал работать и его не забанилоСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Требуется создать РК в инстаграмме с нуля. Только у кого есть опыт в интернет магазине одежды. Ассортимент более 1200 sku. Инстаграм канал более 400к подписчиков. Видеокреативы даем. Новинки, распродажи. По всей россии. Пишите пожалуйста ваш результат ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт2 года назад
https://algobet.online/ Надо увеличить прямые конверсииСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Это предварительная задача. Далее возможно будут дополнительные. Речь о курсах садовника с трудоустройством. Обучение удаленное, но раз в неделю смешанное. То есть кто то в классе, остальные подключены по принципу вебинара. Проводим первый раз. Вопросы: ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Глобальная цель: генерация лидов Второстепенная цель: повышение узнаваемости бренда Работа с инстаграмм аккаунтом: создание публикаций (3 поста в неделю) публикация сториз (2 сториз в день) Создание контент плана на каждые 2 недели Настройка таргета, оценка эффективности рекламного кабинета Создание текста ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт2 года назад
Ведение инстаграмм аккаунта интернет магазина морепродуктов Глобальная цель: генерация лидов Второстепенная цель: повышение узнаваемости бренда Работа с инстаграмм аккаунтом: создание публикаций (3 поста в неделю) публикация сториз (2 сториз в день) Создание контент плана на каждые 2 недели Настройка таргета, ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт2 года назад