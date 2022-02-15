Разработка вк бота

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки912 просмотров
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Добрый день! Уважаемые фрилансеры, нужно разработать вк бота аналогично этому приложению.

Пример:  https://vk.me/zaim_boter

Ждем от Вас стоимость и сроки разработки.

2 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)