Разработка вк бота

SMM дата-центра который ведёт несколько проектов. Особого погружения в тему не требуется. Клиенты в массе своей простые обыватели. Нужно писать простым понятным языком
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Уважаемые фрилансеры, нужно разработать вк бота аналогично этому приложению.
Пример: https://vk.me/zaim_boter
Ждем от Вас стоимость и сроки разработки.
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