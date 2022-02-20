Сделать 10 постов в инстаграм

Сделал их стандартную настройку несколько месяцев назад. Не работает. Точнее показывает - что все ок, но передает данные только о заявках. Нужно, чтобы передавались - pageview. Бюджет называет Исполнитель. Заявки без указания бюджета не рассматриваю !!! Не тратьте свое ...