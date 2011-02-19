Ищем переводчиков Омара Хайяма

Всем привет! Ищу еще одного человека, у которого легко и непринужденно получается писать стихи. Именно легко. И именно непринужденно. Ищу ТОЛЬКО на долговременное сотрудничество. Это значит что: 1. вы почти всегда онлайн - по крайней мере до вас легко достучаться и ...