Написать художественное произведение

Нужно для сайта-видео портала придумать слоган в рифму Стишок И т.д На сайте можно скачать фильмы В онлайне посмотреть и т.д Но смысл ясен! Название Вайт.ру обязательно должно быть! ------------------------------------------------------------------ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ! ------------------------------------------------------------------ ПИШИТЕ ЦЕНУ И СРОК!! ИСКАТЬ ВАС НЕ БУДУ СРАЗУ ОТКЛОНЮ ------------------------------------------------------------------ ЧИТАЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ!2 ...