Написать художественное произведение

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт11 заявок710 просмотров
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Требуется написать художественное произведение политико-приключенческого жанра по заданному сюжету на основе современных реально происходивших событий для издания в ближайшее время. От 8 авторских листов. Ваши предложения по срокам и стоимости, пожалуйста: [email protected].

15 лет назад
vtb69
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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