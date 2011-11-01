Написать поздравительный текст на 55 летие

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Завершен19 заявок294 просмотра

Написать поздравительный текст с элементами простого стиха на 55 летие женщины. Складно, красиво только без пафоса. Можно сказать обычное поздравление, которое все говорят в Дни Рождения.

Человек занимался шитьем. Живем с мужем, есть дочь. Дочь за мужем, есть сын.

14 лет назад
Spacers
Андрей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
$15
2 дня
Отличная работа. Большое спасибо.
С Андреем работать очень приятно. Спасибо вам за проект и за оказанное доверие.

Заявки фрилансеров

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
#1
Стихи, Песни и Проза