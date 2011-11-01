Написать поздравительный текст на 55 летие

Написать поздравительный текст с элементами простого стиха на 55 летие женщины. Складно, красиво только без пафоса. Можно сказать обычное поздравление, которое все говорят в Дни Рождения.

Человек занимался шитьем. Живем с мужем, есть дочь. Дочь за мужем, есть сын.