Необходимо сочинить несколько лёгких четверостиший на заданную тему.
Написать поздравительный текст на 55 летие
Написать поздравительный текст с элементами простого стиха на 55 летие женщины. Складно, красиво только без пафоса. Можно сказать обычное поздравление, которое все говорят в Дни Рождения.
Человек занимался шитьем. Живем с мужем, есть дочь. Дочь за мужем, есть сын.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Стихи, Песни и Проза23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется уникальная поздравительная открытка на день рождения женщине, в том числе: 1. Поздравительный текст в стихах. 2. Соответствующий дизайн открытки. Информация для разработки открытки: 1. День рождения 25 октября. Исполняется 33 ...Стихи, Песни и Проза19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $13
Придумать четверостишьеЗавершен14 лет назад
- $1000
Необходимо создавать шедевры на предоставляемые темы. длительное сотрудничество. оплата поэтапная. выбор исполнителя после предоставления показательной работы на свободную тему.Закрыт14 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к разным праздникам. Точный список тем - в приложении. Обратите внимание, где указано 3, 4 шт - надо по этому пункту 3 или 4 стиха ...Стихи, Песни и Проза8 исполнителейЗавершен14 лет назад
Для сайта эротических историй нужны интересные истории, случаи, рассказы, от первого лица. Обязательна уникальность текста. Объем 800-1500 слов. Оплата - 5 у.е. за историю. Примеры вышлю в приватСтихи, Песни и Проза46 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте. необходим человек для написания текстов, стихов на английском языке. музыка не нужна. только текст. очень важно, чтоб кандидат был native speaker. а также нужна корректировка уже имеющихся текстов. пишите ...Стихи, Песни и Проза6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен рассказ на тему : Любовь Вопреки. Её переживания после того, как он ушел. Их встреча... Их воссоединение.Завершен14 лет назад
- $50
Нужны стихи на любую тему.Стихи, Песни и Проза59 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ: Необходимо написать по 6-7 сказок для каждой из следующих возрастных групп: - от 1 до 2,5 - с 2,5 до 3,5 - с 3,5 до 5 - с 5 ...Завершен14 лет назад