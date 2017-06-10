Написать стих для детей на английском языке

Здравствуйте! Ищу талантливого, креативного человека с отличный знанием английского языка, способным написать детские четверостишия. Идеально - если Вы родитель у которого есть опыт общения с маленькими детками. Выбранным кандидатам напишу и предложу оплачиваемое тестовое задание в виде написания ...
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Стих для детей на английском языке о медвежонке.
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