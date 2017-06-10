Написать стих для детей на английском языке

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен2 заявки209 просмотров
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Стих для детей на английском языке о медвежонке. 

7 лет назад
olenkamelenka
Елена 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
borzenka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$7
1 день
Анастасия написала прекрасный стих, отзывчива и очень заинтересована в проекте - приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Елена очень позитивная и это всегда важно в работе, рекомендую!
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