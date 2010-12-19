Написать стихотворение

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Хочу подарить ребенку книжку героем, которой будет он сам. Т.е. надо напиать детские рассказы для мальчика 8 лет и про мальчика 8 лет. Если кто-то помнит рассказы В.Драгунского "Денискины рассказы", то я ...