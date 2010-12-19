Написать стихотворение

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Завершен18 заявок518 просмотров

Написать небольшое стихотворение об идеальной женщине)

14 лет назад
AntonovaA
31 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Мария, выражаю большущую благодарность за отлично выполненный заказ: быстро, креативно и качественно. Мне понравилось, как Вы мгновенно уловили мою идею и в точности передали ее. Обязательно продолжу с Вами сотрудничество.
Было приятно сотрудничать с Анастасией. Моментальная оплата, четкая постановка задачи.

Заявки фрилансеров

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
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Стихи, Песни и Проза

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