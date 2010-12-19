Нужно сочинить уникальные новогодние загадки, которые на утренниках в детских садах-начальных классах детям задают. Такие загадки есть у авторов Юлия Светлова, Виталий Аникин. Пример: "Все его зимой боятся – ...
Написать стихотворение
Написать небольшое стихотворение об идеальной женщине)
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