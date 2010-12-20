Необходимо написать 1000 уникальных смс стихов, приколов, поздравлений, розыгрышей "ОТ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ" Средний размер 1 стишка 40-110 знаков. Тематики: СМС поздравления:С Днем Рождения с Новым Годом с Рождеством 14 февраля ...
Новогодние загадки
Нужно сочинить уникальные новогодние загадки, которые на утренниках в детских садах-начальных классах детям задают.
Такие загадки есть у авторов Юлия Светлова, Виталий Аникин.
Пример:
"Все его зимой боятся –
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щёки, нос,
Ведь на улице ... " (мороз)
Ответ - логичная часть четверостишия.
Одна загадка - одно (максимум, два) четверостишия.
Загадывать можно любые слова, относящиеся к зиме, к Новому Году. Примеры: снег, зима, снеговик, Дед Мороз, Снегурочка, снежинка, лед, январь, февраль, лыжи, шуба, варежки, ёлка и прочее.
Загадки должны быть на разные слова.
Нужно 10-30 загадок, в зависимости от стоимости. Можно поделить между несколькими авторами. Важна скорость написания.
Жду Вашу стоимость и срок написания за 10 загадок.
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