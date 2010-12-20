Новогодние загадки

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Завершен10 заявок394 просмотра

Нужно сочинить уникальные новогодние загадки, которые на утренниках в детских садах-начальных классах детям задают.

Такие загадки есть у авторов Юлия Светлова, Виталий Аникин.

Пример:

"Все его зимой боятся –

Больно может он кусаться.

Прячьте уши, щёки, нос,

Ведь на улице ... " (мороз)

Ответ - логичная часть четверостишия.

Одна загадка - одно (максимум, два) четверостишия.

Загадывать можно любые слова, относящиеся к зиме, к Новому Году. Примеры: снег, зима, снеговик, Дед Мороз, Снегурочка, снежинка, лед, январь, февраль, лыжи, шуба, варежки, ёлка и прочее.

Загадки должны быть на разные слова.

Нужно 10-30 загадок, в зависимости от стоимости. Можно поделить между несколькими авторами. Важна скорость написания.

Жду Вашу стоимость и срок написания за 10 загадок.

14 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

MyLastJack
Григорий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
san-gorg
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Marishann
50 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$11
2 дня
Очень рада очередной работе с Марианной! Загадки в стихах - чудесные получились! )
Как всегда всё очень четко, быстро, без малейших проблем. Не заказчик, а мечта.
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$10
3 дня
Спасибо большое Татьяне за такие душевные загадки! :)
Ольга своим проектом подарила возможность порадовать стишками самых маленьких. Это так приятно, особенно в день святого Николая. И, как обычно, мгновенная оплата и слова благодарности. Поистине, Ольга заслуживает звание "Лучший заказчик года". Спасибо!

Заявки фрилансеров

MyLastJack
Григорий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
san-gorg
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
Marishann
50 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
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