Нужно сочинить уникальные новогодние загадки, которые на утренниках в детских садах-начальных классах детям задают.

Такие загадки есть у авторов Юлия Светлова, Виталий Аникин.

Пример:

"Все его зимой боятся –

Больно может он кусаться.

Прячьте уши, щёки, нос,

Ведь на улице ... " (мороз)

Ответ - логичная часть четверостишия.

Одна загадка - одно (максимум, два) четверостишия.

Загадывать можно любые слова, относящиеся к зиме, к Новому Году. Примеры: снег, зима, снеговик, Дед Мороз, Снегурочка, снежинка, лед, январь, февраль, лыжи, шуба, варежки, ёлка и прочее.

Загадки должны быть на разные слова.

Нужно 10-30 загадок, в зависимости от стоимости. Можно поделить между несколькими авторами. Важна скорость написания.

Жду Вашу стоимость и срок написания за 10 загадок.