Поздравления с юбилеем свадьбы

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к юбилеям свадьбы. 26 стихов и одно поздравление в прозе. Точный список необходимых поздравлений - в приложении.

Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Поздравления в прозе - 500-600 символов. Поздравления заказываю для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все стихотворения, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.

Оплата по СБС.

Ищу несколько авторов.