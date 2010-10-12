Поздравления с юбилеем свадьбы

Написание рассказов позитивной тематики. Особая специфика написания: нельзя употреблять слова с негативным значением, частицы "не" и т.д. Тема на выбор: любовь, семья, природа, дружба и т.д. Стоимость одной страницы в Word (14 шрифт) - 50 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется написать уникальные поздравления к юбилеям свадьбы. 26 стихов и одно поздравление в прозе. Точный список необходимых поздравлений - в приложении.
Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Поздравления в прозе - 500-600 символов. Поздравления заказываю для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (pozdrav.ru).
Жду Ваши предложения цены за все стихотворения, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.
Оплата по СБС.
Ищу несколько авторов.
- Похожие заказы
- Стихи, Песни и Проза27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Нужно придумать название для электронных сигарет (вот тут к примеру про них можно почитать, чтобы иметь представление о продукте http://ponsshop.ru/ ) . Название на английском. должно быть что то звучное, короткое, запоминающееся, обезличенное (т.е. не чисто ...Завершен13 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к юбилеям. Большая часть - в стихах и немного - в прозе. Точный список необходимых поздравлений - в приложении. Обратите внимание, где количество лет в поздравлении не указано, там и ...Стихи, Песни и Проза5 исполнителейЗавершен13 лет назад
- $250
Для сайта про поздравления нужны уникальные поздравления Такого рода заказы не размещал - поэтому не знаю, как это оценивать Копирайт за число знаков берут - а как тут быть - не знаю Предлагайте ваши ...Стихи, Песни и Проза46 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен стихоплёт в хорошем смысле этого слова Укажите стоимость 1 четверостишия и обязательно примеры работ.Стихи, Песни и Проза2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к праздникам сентября и октября. Точный список праздников - в приложении. Обратите внимание, где указано 2,3,5 шт - надо по этому пункту 2,3 или 5 стихотворений соответственно. Итого от Вас ...Стихи, Песни и Проза7 исполнителейЗавершен13 лет назад
Небольшой стих на 12-14 строчек от компании Metrotile (официальный представитель композитной черепицы Metrotile ) Поздравительных стих на день строителя. Нужен сегодня !! Желательно в ближайшее время.Завершен13 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления для молодых, ожидающих ребёнка и для пенсионеров. Точный список - в приложении. Некоторые пункты очень похожие. Итого от Вас жду 20 поздравлений в стихах. Рифму выдерживать :) Важно, чтобы этим поздравлением ...Стихи, Песни и Проза7 исполнителейЗавершен13 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления рыбакам, металлургам, строителям и т.д. Полный список - в приложении. Обратите внимание, где указано 2 и 7 стихотворений - надо по этому пункту 2 и 7 стихотворений соответственно. Всего нужно ...Стихи, Песни и Проза10 исполнителейЗавершен13 лет назад
Нужно написать рассказ или сказку о копирайтинге. Также нужно придумать несколько вариантов развития событий. О чем и как писать вы выбираете самостоятельно, главное общая тематика - копирайтинг и связь со студией Контента. Адрес студии: http://kontenta.ru Объем небольшой, ...Завершен13 лет назад