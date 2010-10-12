Поздравления с юбилеем свадьбы

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен19 заявок843 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к юбилеям свадьбы. 26 стихов и одно поздравление в прозе. Точный список необходимых поздравлений - в приложении.

Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Поздравления в прозе - 500-600 символов. Поздравления заказываю для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все стихотворения, сроки. С кем ещё не работала - примеры работ.

Оплата по СБС.

Ищу несколько авторов.

13 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
kitten2235
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$35
10 дней
И я рада вновь сотрудничать с Ольгой! Спасибо за стихотворения!
Снова очень рада сотрудничеству с Ольгой! Всегда быстрая оплата, внимательное отношение и очень хорошие, интересные заказы! Спасибо!
nanaitya
Людмила 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$35
6 дней
Очень рада работать с Людмилой - стихотворения получаются такими, как было задумано!)
Работать с Ольгой всегда радостно, вдохновенно и порядочно.Спасибо за еще одну возможность!
Marvas
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$55
10 дней
Очень рада вновь и вновь сотрудничать с Мариной - стихотворения чудесные!
все условия предоставления работы в проекте выполнены
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$54
10 дней
Всегда очень рада работать с Татьяной - уверена в качестве стихотворений!)
Ольга - мой любимый заказчик. С Ольгой очень приятно и работать и общаться. Спасибо за проект, благодаря ему я делала то, что мне нравится.
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$54
5 дней
Очень рада сотрудничеству с Ольгой! Спасибо за стихотворения!
Было интересно работать над проектом. Четкое ТЗ. Оплата своевременная. Спасибо, Ольга.
ta-tochka
Татьяна 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$55
15 дней
reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$56
14 дней
Всегда очень рада работать с Алексеем!)
Спасибо, Ольга! Вновь констатирую отрадный факт: с Вами приятно работать. Всегда готов к Вашим проектам!
  • Похожие заказы

  • Написание рассказов позитивной тематики

    Написание рассказов позитивной тематики. Особая специфика написания: нельзя употреблять слова с негативным значением, частицы "не" и т.д. Тема на выбор: любовь, семья, природа, дружба и т.д. Стоимость одной страницы в Word (14 шрифт) - 50 ...

    Стихи, Песни и Проза27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Придумать название для электронных сигарет

    $150

    Нужно придумать название для электронных сигарет (вот тут к примеру про них можно почитать, чтобы иметь представление о продукте http://ponsshop.ru/ ) . Название на английском. должно быть что то звучное, короткое, запоминающееся, обезличенное (т.е. не чисто ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать поздравления с юбилеем

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к юбилеям. Большая часть - в стихах и немного - в прозе. Точный список необходимых поздравлений - в приложении. Обратите внимание, где количество лет в поздравлении не указано, там и ...

    Стихи, Песни и Проза5 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны поздравления для сайта

    $250

    Для сайта про поздравления нужны уникальные поздравления Такого рода заказы не размещал - поэтому не знаю, как это оценивать Копирайт за число знаков берут - а как тут быть - не знаю Предлагайте ваши ...

    Стихи, Песни и Проза46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Четверостишия

    Нужен стихоплёт в хорошем смысле этого слова Укажите стоимость 1 четверостишия и обязательно примеры работ.

    Стихи, Песни и Проза2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать поздравления в стихах к праздникам осени

    Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления к праздникам сентября и октября. Точный список праздников - в приложении. Обратите внимание, где указано 2,3,5 шт - надо по этому пункту 2,3 или 5 стихотворений соответственно. Итого от Вас ...

    Стихи, Песни и Проза7 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Стих - поздравление на день строителя

    Небольшой стих на 12-14 строчек от компании Metrotile (официальный представитель композитной черепицы Metrotile ) Поздравительных стих на день строителя. Нужен сегодня !! Желательно в ближайшее время.

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать поздравления в стихах

    Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления для молодых, ожидающих ребёнка и для пенсионеров. Точный список - в приложении. Некоторые пункты очень похожие. Итого от Вас жду 20 поздравлений в стихах. Рифму выдерживать :) Важно, чтобы этим поздравлением ...

    Стихи, Песни и Проза7 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать поздравления в стихах

    Добрый день. Требуется написать уникальные стихотворения-поздравления рыбакам, металлургам, строителям и т.д. Полный список - в приложении. Обратите внимание, где указано 2 и 7 стихотворений - надо по этому пункту 2 и 7 стихотворений соответственно. Всего нужно ...

    Стихи, Песни и Проза10 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать рассказ или сказку о копирайтинге

    Нужно написать рассказ или сказку о копирайтинге. Также нужно придумать несколько вариантов развития событий. О чем и как писать вы выбираете самостоятельно, главное общая тематика - копирайтинг и связь со студией Контента. Адрес студии: http://kontenta.ru Объем небольшой, ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад