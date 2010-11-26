Нужен текст

Здравствуйте, Дорогие веблансеры!

Есть девушка, ~20лет, студентка.

Нужно для нее придумать стих...

Точнее не так, есть несколько песен, нужно выдрать слова...и придумать слова под эти песни....и спеть!!!!

Я не прошу проф.певцов спеть...денег столько нету...

главное одно:

возраст от 20 лет(я проверю), пол любой(желательно мужской)...немного с хрипатой...красивый обычный мужской голос...

Нужно просто придумать слова под песню...под мелодию и спеть их на микрофон....Не надо всяких звуковых излишеств. Должно быть все просто и понятно, со вкусом.

Профессионалы не нужны, нужные любители! Которым в кайф и в удовольствие выполнить эту работу!

контакт со мной:

аська: два83-3шесть3

скайп: road4018(звоните не стесняйтесь я все объясню)

P.S. бюджет до 50 usd, но может быть немножко увеличен, в зависимости от Ваших талантов.

Я не приемлю раздумия на месяц и тд...мне надо максимум запись получить за 4-5 дней.