Нужен текст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт2 заявки201 просмотр

Здравствуйте, Дорогие веблансеры!

Есть девушка, ~20лет, студентка.

Нужно для нее придумать стих...

Точнее не так, есть несколько песен, нужно выдрать слова...и придумать слова под эти песни....и спеть!!!!

Я не прошу проф.певцов спеть...денег столько нету...

главное одно:

возраст от 20 лет(я проверю), пол любой(желательно мужской)...немного с хрипатой...красивый обычный мужской голос...

Нужно просто придумать слова под песню...под мелодию и спеть их на микрофон....Не надо всяких звуковых излишеств. Должно быть все просто и понятно, со вкусом.

Профессионалы не нужны, нужные любители! Которым в кайф и в удовольствие выполнить эту работу!

контакт со мной:

аська: два83-3шесть3

скайп: road4018(звоните не стесняйтесь я все объясню)

P.S. бюджет до 50 usd, но может быть немножко увеличен, в зависимости от Ваших талантов.

Я не приемлю раздумия на месяц и тд...мне надо максимум запись получить за 4-5 дней.

14 лет назад
masquerade101
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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