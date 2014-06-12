Нужен текст песни в стиле RAP

Нужно написать короткий, но увлекательный рассказ, на тему "виртуальное приключение". Главная героиня - молодая девушка, действие происходит на острове. Там должно быть что-то увлекательное, с чем героиня будет взаимодействовать. Её впечатления, и вот в таком ...