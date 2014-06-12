Доброго времени суток! У моего мужа очень скоро будет праздник - День Рождение, 25 июля. Исполнится 27 лет. Очень хотелось бы ему сделать необычную открытку с красивым пожеланием (желательно с юмором). ...
Нужен текст песни в стиле RAP
Нужен текст песни в стиле RAP
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