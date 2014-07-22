Оригинальное стихотворение

Доброго времени суток!

У моего мужа очень скоро будет праздник - День Рождение, 25 июля. Исполнится 27 лет.

Очень хотелось бы ему сделать необычную открытку с красивым пожеланием (желательно с юмором).

Все подробности расскажу выбранному исполнителю (ключевые слова, которые обязательно должны присутствовать в стишочке). По срокам максимум до 23 числа, поскольку, мне еще нужно будет открыточку сбегать напечатать.

Ребята, кто может мне помочь?

Назначайте желаемую сумму и сроки :)

Все заранее спасибо!

Оплата WebMoney.

Предоплата 50%.