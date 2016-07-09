Обожженый бизнес

Добрый день. Кратко: есть жизненная бизнес - история, которую хотелось бы изложить в "художественно-документальной" книге. Сложность заключается в том, что у меня есть своя стилистика изложения, которую хотелось бы сохранить... Бюджет подлежит обсуждению, так как у меня нет пока четкого понимания об объеме работы.