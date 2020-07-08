Переделать текст "Мы желаем счастья вам"

  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт13 заявок666 просмотров

Песню исполняют родители

Выпускной вечер

11 класс

Классный руководитель Нелли Николаевна

Песня "Мы желаем счастья вам

Счастья в этом мире большом и тд.

Группа Цветы.

Придуман текст:

Час пробил — сегодня выпускной.Накрывают чувства нас волной,Школу вы закончили,Сдали ЗНО.Чтоб детей достойно воспитать,Мы могли и день и ночьне спать,Мы могли и день и ночьДумать об одном:Пpипев:Мы желаем счастья вам, счастья в этом миpе большом!Как солнце по yтpам, пyсть оно заходит в домМы желаем счастья вам, и оно должно быть таким -Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с дpyгимНе забыть вам школьный кабинет,Где учились столько долгих лет,Неля Николаевна стала нам родной,Важно получив ума заряд, Не забыть как Нели добpый взгляд,Нели очень добpый взгляд согpевал теплом.Не очень нравится

5 лет назад
DidrikhsAnt
Геннадий 
53 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
58 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
5 лет назад
Олеся
 
44 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Любовь
 
60 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
45 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Стихи, Песни и Проза
Виктория
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
70 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
141 отзыв
5 лет назад
Владислав
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Ирина
 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад