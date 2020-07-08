Есть 3 фотографии (пейзаж природы и города). Нужно написать к каждому из них по 1 четверостишию. Бюджет на 1 четверостишие - 50 рублей. Оплата Яндекс Деньги или Сбербанк.
Переделать текст "Мы желаем счастья вам"
Песню исполняют родители
Выпускной вечер
11 класс
Классный руководитель Нелли Николаевна
Песня "Мы желаем счастья вам
Счастья в этом мире большом и тд.
Группа Цветы.
Придуман текст:
Час пробил — сегодня выпускной.Накрывают чувства нас волной,Школу вы закончили,Сдали ЗНО.Чтоб детей достойно воспитать,Мы могли и день и ночьне спать,Мы могли и день и ночьДумать об одном:Пpипев:Мы желаем счастья вам, счастья в этом миpе большом!Как солнце по yтpам, пyсть оно заходит в домМы желаем счастья вам, и оно должно быть таким -Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с дpyгимНе забыть вам школьный кабинет,Где учились столько долгих лет,Неля Николаевна стала нам родной,Важно получив ума заряд, Не забыть как Нели добpый взгляд,Нели очень добpый взгляд согpевал теплом.Не очень нравится
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