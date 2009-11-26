Поздравления с днем рождения в стихах

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен38 заявок1035 просмотров
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Добрый день.

Требуется написать уникальные стихотворения - поздравления с днем рождения для родственников (мамы, папы, ..), друзей, подруг, любимых. 34 варианта именинников.

Стихотворения 2-3 четверостишия каждое.

Для опубликования на праздничном портале.

Жду Ваши цены за 1 стихотворение, сроки, примеры работ и сколько разных поздравлений с днём рождения сможете написать.

Ищу несколько исполнителей.

14 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
souyul
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$68
7 дней
Aspire
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$34
1 день
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$34
7 дней
Понравилось работать с Татьяной. Стихотворения пишет с теплотой и любовью. Готова вносить исправления, но они не понадобились! Рекомендую!
Очень понравилось работать с Ольгой. Конкретное задание, приятное общение, лояльные сроки и мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И рекомендую всем фрилансерам!
Marishann
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$34
14 дней
Nirami
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$105
10 дней
Zzzimm
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
antipp
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Алексей, спасибо за написание стихотворений! Была рада нашему сотрудничеству!
Благодарю Олю за возможность заработать написанием стихов Спасибо Ощущения от сотрудничества исключительно приятные )) Был бы рад поработать с ней ещё
natulya211183
Наталья 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$35
7 дней
Спасибо Наталье за поздравления! Они станут украшением сайта! И написала их даже раньше срока!
Ольга очень приятный в общении человек, который позитивно настраивает на работу, от чего хочется порадовать ее и сдать готовый материал раньше срока. А еще Ольга мгновенно оплачивает работу, еще до того, как получает выполненное задание - создает платеж, чтобы мы - исполнители не сомневались в наличии у нее денег и коварных планов, о неоплате нашего труда :-)
merit
65 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$78
7 дней
iva_23
40 летАвстралия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$68
4 дня
Потрясающие стихотворения! Очень рада работе с Юлией!
deilenok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$16
4 дня
mazurin
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
xomsa
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$37
7 дней
Спасибо Ангелине за написание стихотворных поздравлений! То, что надо, вышло!
спасибо за сотрудничество!
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