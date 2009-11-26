Поздравления с днем рождения в стихах

Ольга очень приятный в общении человек, который позитивно настраивает на работу, от чего хочется порадовать ее и сдать готовый материал раньше срока. А еще Ольга мгновенно оплачивает работу, еще до того, как получает выполненное задание - создает платеж, чтобы мы - исполнители не сомневались в наличии у нее денег и коварных планов, о неоплате нашего труда :-)