Нужно написать интересный рассказ с участием персонажей, характеристики которых назову. Рассказ на самом деле об участниках интернет-форума. Но обыгран будет как о завсегдатаях таверны. Нужно на базе тех отличительных черт, которые скажу, ярко обыграть характеры и создать ...
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Ищу человека, готового делать субтитры для азиатских (пока только японских) песен. Субтитры делаются в программе Aegisub с разделением каждого символа (иероглифа), инструкцию предоставлю. Если сможете найти готовые субтитры и подогнать под имеющийся трек - вам проще. Сейчас есть база из 500 песен, через месяц будет около 1000. Оплата на карту или WMR 20-25 числа каждого месяца
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