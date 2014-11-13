Ищу человека, готового делать субтитры для азиатских (пока только японских) песен. Субтитры делаются в программе Aegisub с разделением каждого символа (иероглифа), инструкцию предоставлю. Если сможете найти готовые субтитры и подогнать под имеющийся трек - вам проще. Сейчас есть база из 500 песен, через месяц будет около 1000. Оплата на карту или WMR 20-25 числа каждого месяца