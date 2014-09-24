Написать короткий рассказ

Нужно написать интересный рассказ с участием персонажей, характеристики которых назову.

Рассказ на самом деле об участниках интернет-форума. Но обыгран будет как о завсегдатаях таверны.

Нужно на базе тех отличительных черт, которые скажу, ярко обыграть характеры и создать увлекательное взаимодействие между ними.

Нужен тот, у кого действительно есть чувство юмора и умение сделать материал интересным.

Объем 1-2 страницы.