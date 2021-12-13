Текст песни

Я отправлю вам несколько картинок персонажей. По ним нужно будет придумать описание персонажа по тематике "Древний космос, боги, магия, звёзды, галактика, тайна" Так же придумать имена персонажам. Имена должны быть звучными, схожими с именами астрономических ...