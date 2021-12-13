Текст песни

$4
Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт17 заявок1044 просмотра
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Необходимо написать текст для трека в стиле лоуфай. что-то расслабляющее и со смыслом. нежное и волшебное. рифма. 

2 года назад
guest_16452736393789
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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