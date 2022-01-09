Написание сценария для визуальной новеллы.

СценарииЗакрыт13 заявок851 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать историю в рамках структуры визуальной новеллы (реплики, перечень персонажей с описанием, перечень и описания бэкграундов)

2 года назад
guest_16431903127065
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сценарий для анимационного видеоролика крупного ютуб-канала

    Ищу опытного сценариста для работы над сценарием короткого юмористического анимационного видеоролика для крупного ютуб-канала. Тематика канала - популярные детские компьютерные игры (Among US, Friday Night Funking, FNAF, Poppy Playtime). Средний хронометраж видеоролика - 3 минуты. ...

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание кратких пересказов фильмов

    $20

    [table]Задача постоянная, вы должны писать по 3 сценария в неделю. Вам выдается список с фильмами, по которым вы пишете сценарии - краткие пересказы фильмов. Данные пересказы должны включать в себя: - знакомство с персонажами - описание смысла фильма - сам ...

    Сценарии38 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для видео 3-4 минуты и раскадровка

    Оплата за ваш труд договорная, прочитайте ТЗ и оцените сколько хотите получить за данную работу. Ищу современного сценариста раскадровщика для анимации на Ютуб. Необходимо иметь понимание трендов Ютуба, особенно в игровом направлении, иметь отношение ...

    Сценарии3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарист на детский анимационный канал ютуб

    Привет, ищу сценариста писать короткий сюжет в 1 минуту, полторы, для ютуб канала детского анимационного жанра. 1 сценарий пишется в среднем 5-10 минут. Обязательно творческие люди, с креативных подходом и возможностью придумывать интересные сюжеты с ...

    Сценарии1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать язык для фентези мира

    Нужно подробно создать язык для выдуманного фентези мира. Создать грамматику, звучание, написание, правила и исключения - все это базируясь на истории, условиях жизни, религии и прочих тонкостях народа. Из референсов язык древнего египта/арабский/индийский/латынь. Нужен обязательно филолог/лингвист, тк ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для видео на YouTube. Психология отношений.

    ТЗ видео «Треугольник Карпмана в отношениях с бывшей» Канал для которого сценарий: https://youtu.be/pzO9b-fln0A Аудитория: Это только мужчины. Мужчины, которые пережили или прямо сейчас переживают разрыв с женщиной. Они испытывают амбивалентные чувства — чувство вины перед женщиной и ...

    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Смотреть фильмы и кратко описывать сюжет, после монтировать

    Вы должны смотреть фильмы, и писать весь сюжет кратко. После чего этот текст я даю на озвучивание (не вам) и вы нарезаете фильм под озвучку. Это нужно для нового Ютуб канала. Буду платить за это ...

    Сценарии9 заявок
    Закрыт
    2 года назад