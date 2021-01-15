Необходимо разработать сценарий для текстовой игры

Аналоги (не знаю, можно ли тут размещать прямые ссылки, в любом случае, без проблем находятся в GooglePlay по названию):

Пандемия Дорога домой

Станция Заря-1

Симбионт

DayR

Подразумевается вариативность прохождения с эпизодическим ответвлениями в побочные истории (некоторые не оказывают влияния на основную сюжетную линию, а не которые добавляют вариативность в сюжетную линию). Изначальная задача состоит в прописании основной сюжетки в линейном виде, однако необходимо сразу заложить места побочных историй (просто грубым мазком отметить идею направления, без подробной росписи). Разработка побочек будет вторым этапом.

Есть общее описание направления, куда бы хотелось двигаться (очень грубые мазки), однако открыты и к мнению исполнителя.

Сеттинг: фантастика, апокалипсис.

В игре будет присутствовать система крафта, можно и нужно использовать это дело в сюжете, но без фанатизма, гринда в текстовой игре быть не должно, это скорее элемент выживания и дополнительных плюшек, облегчающих прохождение.

Объема сценария должно хватить на 3-4 часа беспрерывной игры (не учитывая таких моментов как движение от локации к локации).

Требования к исполнителю:

- креативность и умение грамотно выразить свои идеи

- порционный показ выполняемой работы (чтобы в случае чего, своевременно вносить корректировки), по желанию исполнителя, оплату работы так же выполняем частями

- желателен опыт разработки подобных проектов (будет преимуществом, если вы укажите подобные проекты которые вы разрабатывали и предоставите пример, в каком виде вы сдавали свою часть работы)

- обязательным условием является передача всех авторских прав на проделанную работу

В заявке указывайте ориентировочную стоимость и ориентировочные сроки.

Оплата работы возможна на карту приватбанка или монобанка, или же, если автор будет находится в Киеве, оплата наличными.

Если вы желаете оплату работы частями, необходимо будет четко оговорить критерии сдачи-приема и оценки выполненной части работы.